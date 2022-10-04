В Забайкалье предстанет перед судом торговка водкой

Женщина продавала алкоголь из дома



64-летняя жительница села Усть-Иля Акшинского района Забайкальского края предстанет перед судом за незаконную продажу спиртосодержащей пищевой продукции.



По версии следствия, женщина приобрела водку различных марок, которую незаконно продавала людям, торгуя из дома. Сельчанку задержали в ноябре 2021 года, у неё изъяли нереализованную продукцию.



Ранее она уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено в суд. В случае признания виновной женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до 1 года.





