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В Улан-Удэ осудили мужчину, убившего жену за измену

В Улан-Удэ осудили мужчину, убившего жену за измену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина снял со своей возлюбленной скальп

В Улан-Удэ перед судом предстал 33-летний мужчина, убивший свою возлюбленную после того, как застал её с другим. Подробности дела привели в следственном управлении СК России по Бурятии.

Пара жила в 115 микрорайоне Улан-Удэ. 19 апреля он ушёл с работы раньше обычного, употребил спиртное. А когда пораньше вернулся домой, то застал свою вторую половинку с незнакомым мужчиной.

Из ревности мужчина стал избивать незнакомца. Тот смог быстро одеться и убежать из квартиры.

Тогда мужчина стал избивать женщину, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. Затем он схватил нож и буквально снял скальп.

«Стал срезать волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение», - сообщает следствие.

Лишь после этого нападавший вызвал скорую. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».

Приговором суда мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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