В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали четыре человека



Накануне, 27 августа, между сёлами Нур-Селение и Нижняя Иволга в Иволгинском районе произошло ДТП. Столкнулись 2 легковых автомобиля «Honda Freed Spike» и «Toyota Chaser». Об этом сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».



Было госпитализировано четыре человека с переломами: мужчина 38 лет, женщина 25 лет, мужчина 25 лет, мужчина 35 лет.



Авария произошла около 11 утра.





