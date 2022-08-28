В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали четыре человека

Пострадавших госпитализировали
Накануне, 27 августа, между сёлами Нур-Селение и Нижняя Иволга в Иволгинском районе произошло ДТП. Столкнулись 2 легковых автомобиля «Honda Freed Spike» и «Toyota Chaser». Об этом сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».
Было госпитализировано четыре человека с переломами: мужчина 38 лет, женщина 25 лет, мужчина 25 лет, мужчина 35 лет.
Авария произошла около 11 утра.
Пострадавших госпитализировали
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