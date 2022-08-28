28 августа

27 августа

26 августа

Популярное

В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали четыре человека

В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:группа «Иволга-инфо. 24/7»
Пострадавших госпитализировали

Накануне, 27 августа, между сёлами Нур-Селение и Нижняя Иволга в Иволгинском районе произошло ДТП. Столкнулись 2 легковых автомобиля «Honda Freed Spike» и «Toyota Chaser». Об этом сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».

Было госпитализировано четыре человека с переломами: мужчина 38 лет, женщина 25 лет, мужчина 25 лет, мужчина 35 лет.

Авария произошла около 11 утра.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое полицейских
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое полицейских
Происшествия, 26.08.2022
Полицейский автомобиль стал участником тройного ДТП
В Иркутске лишённый прав таксист пытался подкупить автоинспектора
В Иркутске лишённый прав таксист пытался подкупить автоинспектора
Происшествия, 26.08.2022
Мужчина пересел на заднее сиденье и аккуратно положил деньги
В Бурятии неизвестные пироманы совершили семь поджогов за ночь
В Бурятии неизвестные пироманы совершили семь поджогов за ночь
Происшествия, 26.08.2022
В посёлке Новый Уоян произошла очередная серия поджогов
В Бурятии вынесли приговор парням, которые отрезали ухо пенсионеру и убили его
В Бурятии вынесли приговор парням, которые отрезали ухо пенсионеру и убили его
Происшествия, 26.08.2022
Причастный к преступлению подросток отделался условным наказанием

В Забайкалье утонул рыбак
В Забайкалье утонул рыбак
Происшествия, 26.08.2022
Мужчина погиб на реке Сюльбан
В Улан-Удэ выясняют обстоятельства смерти трёхмесячного малыша
В Улан-Удэ выясняют обстоятельства смерти трёхмесячного малыша
Происшествия, 26.08.2022
Младенец, по словам родителей, скончался после получения плановых прививок
Жительница Бурятии вернулась домой и наткнулась на воров
Жительница Бурятии вернулась домой и наткнулась на воров
Происшествия, 26.08.2022
Подозреваемого быстро нашли росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^