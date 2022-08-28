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В Бурятии водитель УАЗа сбил велосипедиста

В Бурятии водитель УАЗа сбил велосипедиста
Происшествия,  Фото:группа «Джида-инфо 24/7»
Пострадавшего доставили в медучреждение

27 августа в селе Петропавловка Джидинского района произошло ДТП. Водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на велосипедиста. Об этом сообщается в группе «Джида-инфо 24/7».

В результате аварии 36-летний гражданин, управлявший велосипедом, получил травмы. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Все они госпитализированы с переломами.


ДТП

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