Полицейские раскрыли майскую кражу
Житель Железнодорожного района Улан-Удэ ответит за кражу мобильника. Об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.
В конце мая в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя улан-удэнка, которая рассказала, что ещё 13 мая неизвестный украл её мобильный телефон.
Женщина рассказала оперативникам, что в тот день она находилась в гостях. После бурного застолья она уснула, а проснувшись, не обнаружила свой телефон.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако затем полицейские задержали 37-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что нашёл мобильник рядом с домом, где женщина находилась в гостях, после чего присвоил телефон.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона, который потеряла пьяная женщина
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