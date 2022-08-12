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В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона, который потеряла пьяная женщина

В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона, который потеряла пьяная женщина
Происшествия, 
Полицейские раскрыли майскую кражу

Житель Железнодорожного района Улан-Удэ ответит за кражу мобильника. Об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.

В конце мая в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя улан-удэнка, которая рассказала, что ещё 13 мая неизвестный украл её мобильный телефон.

Женщина рассказала оперативникам, что в тот день она находилась в гостях. После бурного застолья она уснула, а проснувшись, не обнаружила свой телефон.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако затем полицейские задержали 37-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что нашёл мобильник рядом с домом, где женщина находилась в гостях, после чего присвоил телефон.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
кража

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