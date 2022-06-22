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В Бурятии лесничий «раскрыл» нарушение, подделав документы

В Бурятии лесничий «раскрыл» нарушение, подделав документы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудник лесничества «повесил» нарушение на одного из самых молодых работников

В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 60-летний лесничий отдела организации и обеспечения деятельности лесничества. Он обвиняется в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

По данным следствия, 16 августа 2021 года лесничий на одной из делян местного предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки.

- В связи с захламлением лесосеки отходами владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов. Однако вместо законных действий лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников предпринимателя. Он вменил ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Составленный протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания. Но при рассмотрении дела вскрылась фальсификация документа.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных прокуратурой Хоринского района.

Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, по этой статье предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырёх месяцев.

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