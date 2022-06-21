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В Улан-Удэ за сутки 27 раз тушили тополиный пух

В Улан-Удэ за сутки 27 раз тушили тополиный пух
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пух легко воспламеняется

В Бурятии в самом разгаре сезон цветения тополей, растёт число возгораний пуха.

За минувшие сутки, 20 июня, в Бурятии зарегистрировано 29 возгораний тополиного пуха, из которых 27 – в Улан-Удэ.
 
- На территории республики начался сезон цветения тополя. Ежегодно в летнее время поджог тополиного пуха становится причиной возгорания и пожаров. В сухую и жаркую погоду он скапливается вдоль дорог, на тротуарах, в сухой траве и вокруг зданий, забивается в щели построек. А при неосторожном обращении с огнём пух легко воспламеняется, огонь быстро распространяется и может перерасти в серьёзный пожар, - сообщил директор противопожарной службы Бурятии Сергей Андриевский.

Причиной возгорания тополиного пуха может стать непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или просто шалость детей. Сергей Андриевский призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Отметить, бояться пуха стоит даже в том случае, если вы живёте высоко. Ведь при сильном ветре пух достигает высоты 12-го этажа, забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, что достаточно искры - и пух превратится в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберется до зданий.

Многие считают, что после дождей пуха становится меньше. На самом деле дождь только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, «летний снег» очень быстро расправляется и возвращает свои пожароопасные свойства.

Бороться с тополиным пухом приходится не только пожарным, но и простым дворникам. Как показывает практика, уборка пуха – нелёгкое занятие. Для того, чтобы уборка стала эффективной, пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжёлым, подметать.



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