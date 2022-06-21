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В Бурятии потушили грозовой пожар

В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание ликвидировали в первые часы

За прошедшие сутки, 10 июня, в Бурятии возник один лесной пожар. Он действовал в Селенгинском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Пожар произошёл из-за сухой грозы. На тушении работали шесть сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники.


Площадь, пройденная огнём, составила 0,01 га. Возгорание ликвидировали в первые часы.

На утро 21 июня новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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