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Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора

Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты грозят проверкой и «неприятностями»

Жителям Бурятии, в основном представителям ТСЖ, звонят аферисты от имени сотрудников Государственного пожарного надзора. Они сообщают о якобы предстоящей проверке.

Так, мошенники позвонили в одно из товариществ собственников недвижимости. Мошенники предупредили о готовящейся проверке и сообщили о возможных негативных последствиях при отсутствии необходимого комплекта документов.

- Одновременно, руководству товарищества было предложено за шесть тысяч рублей получить готовый комплект документов. Указанная сумма была переведена на банковский счёт мошенников, - сообщил начальник отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александр Баранов.

 
В пресс-службе республиканского Главного управления МЧС напомнили, что сотрудники ведомства не оказывают платных услуг, не предлагают приобрести техническую продукцию.

- Если обратившиеся к вам люди представляются сотрудниками Государственного пожарного надзора и в ходе беседы затрагиваются вопросы товарно-денежных отношений, знайте – с вами разговаривают мошенники, - пояснили специалисты.

В подобных случаях необходимо обращаться в полицию.   
мошенничество МЧС

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