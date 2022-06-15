Жителей Бурятии обманывают мошенники от имени Госпожнадзора







В пресс-службе республиканского Главного управления МЧС напомнили, что сотрудники ведомства не оказывают платных услуг, не предлагают приобрести техническую продукцию.



- Если обратившиеся к вам люди представляются сотрудниками Государственного пожарного надзора и в ходе беседы затрагиваются вопросы товарно-денежных отношений, знайте – с вами разговаривают мошенники, - пояснили специалисты.



В подобных случаях необходимо обращаться в полицию.

Жителям Бурятии, в основном представителям ТСЖ, звонят аферисты от имени сотрудников Государственного пожарного надзора. Они сообщают о якобы предстоящей проверке.Так, мошенники позвонили в одно из товариществ собственников недвижимости. Мошенники предупредили о готовящейся проверке и сообщили о возможных негативных последствиях при отсутствии необходимого комплекта документов.- Одновременно, руководству товарищества было предложено за шесть тысяч рублей получить готовый комплект документов. Указанная сумма была переведена на банковский счёт мошенников, - сообщил начальник отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александр Баранов.