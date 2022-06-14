Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Улан-Удэ в квартире дома на улице Дашиева был убит 52-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в спину и шею.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый установлен – это 49-летний мужчина, который знал покойного. На допросе он во всём признался, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
По данным следствия, оба мужчины, а также двое их знакомых в течение суток распивали алкоголь в той самой квартире. Вечером 10 июня из-за незначительного повода пьяные приятели поссорились и пытались драться. Мужчин неоднократно разнимали присутствующие там собутыльники.
В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанёс им три удара противнику в шею и один удар в спину. От полученных повреждений жертва скончался на месте.
Оставив его в комнате, убийца лёг спать. Проснувшись утром и обнаружив труп, он не принял никаких мер, а спокойно пошёл в магазин за спиртным.
По дороге он встретил сожительницу погибшего и рассказал ей о случившемся. После этого женщина вызвала скорую помощь в надежде, что он ещё жив.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Происшествия, Фото:
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