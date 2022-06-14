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Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире

Улан-удэнец убил знакомого и лёг спать в его квартире
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен

В Улан-Удэ в квартире дома на улице Дашиева был убит 52-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в спину и шею.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый установлен – это 49-летний мужчина, который знал покойного. На допросе он во всём признался, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

По данным следствия, оба мужчины, а также двое их знакомых в течение суток распивали алкоголь в той самой квартире. Вечером 10 июня из-за незначительного повода пьяные приятели поссорились и пытались драться. Мужчин неоднократно разнимали присутствующие там собутыльники.

В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанёс им три удара противнику в шею и один удар в спину. От полученных повреждений жертва скончался на месте.

Оставив его в комнате, убийца лёг спать. Проснувшись утром и обнаружив труп, он не принял никаких мер, а спокойно пошёл в магазин за спиртным.

По дороге он встретил сожительницу погибшего и рассказал ей о случившемся. После этого женщина вызвала скорую помощь в надежде, что он ещё жив.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. 
убийство

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