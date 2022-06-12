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Жителя Бурятии осудили за сбор дикой конопли

Жителя Бурятии осудили за сбор дикой конопли
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина признал вину и раскаялся

В Бурятии Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сборщика конопли.

Мужчину поймали, когда он собирал для личного употребления дикорастущую коноплю в поле.

Судом он признан виновным в незаконном приобретении, без цели сбыта, растений, содержащих наркотические средства, совершённом в крупном размере.

- При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание гражданином своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие малолетнего ребёнка, положительную характеристику по месту жительства, а также болезненное состояние его здоровья, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.
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