Жителя Бурятии осудили за сбор дикой конопли

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина признал вину и раскаялся



В Бурятии Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сборщика конопли.



Мужчину поймали, когда он собирал для личного употребления дикорастущую коноплю в поле.



Судом он признан виновным в незаконном приобретении, без цели сбыта, растений, содержащих наркотические средства, совершённом в крупном размере.



- При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание гражданином своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие малолетнего ребёнка, положительную характеристику по месту жительства, а также болезненное состояние его здоровья, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу.

