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Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы

Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы
Происшествия, 
Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три автомобильных аккумулятора в разных местах города

В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемых в серии краж автомобильных аккумуляторов. Задержаны двое молодых людей в возрасте 21 года и 23 лет. Сейчас установлена их причастность к девяти кражам.

- Преступления были совершены с февраля по апрель текущего года в Октябрьском и Советском районах. Передвигаясь на машине одного из подозреваемых, фигуранты ночью высматривали припаркованные во дворах жилых многоквартирных домов автомобили – преимущественно, отечественного производства, не оборудованные автосигнализацией, и микрогрузовики. В то время, пока один из них следил за обстановкой, другой, используя гаечный ключ и пассатижи, оперативно снимал аккумуляторную батарею, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три аккумулятора в разных местах города. Общий ущерб от краж составил 60 тысяч рублей.

По признанию самих подозреваемых, кражи были для них источником «лёгких» денег. Автомобильные аккумуляторы они, как правило, продавали случайным прохожим или сдавали в пункт приёма металла.

После задержания они добровольно выдали две украденные аккумуляторные батареи и стали активно сотрудничать со следствием. Также у фигурантов изъяты инструменты – орудия преступлений.

Отметим, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Нигде не работают. У 21-летнего улан-удэнца – среднее специальное образование, за плечами его подельника – 11 классов школы.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - уточнили в МВД по Бурятии.

кража

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