Мужчину приговорили к обязательным работам
44-летний безработный житель города Гусиноозёрска признан виновным в злостной неуплате алиментов.
Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов к 60 часам обязательных работ, которые не отбыл. Кроме того, он дважды осуждён за аналогичное деяние.
Общая сумма задолженности по алиментам составила 1,2 млн рублей.
- Суд отменил условное осуждение по ранее вынесенным приговорам и по совокупности приговоров окончательно назначил виновному 9 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии задолжал по алиментам 1,2 млн рублей
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