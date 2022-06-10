Житель Бурятии задолжал по алиментам 1,2 млн рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину приговорили к обязательным работам



44-летний безработный житель города Гусиноозёрска признан виновным в злостной неуплате алиментов.



Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов к 60 часам обязательных работ, которые не отбыл. Кроме того, он дважды осуждён за аналогичное деяние.



Общая сумма задолженности по алиментам составила 1,2 млн рублей.



- Суд отменил условное осуждение по ранее вынесенным приговорам и по совокупности приговоров окончательно назначил виновному 9 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

