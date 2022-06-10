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Житель Бурятии задолжал по алиментам 1,2 млн рублей

Житель Бурятии задолжал по алиментам 1,2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину приговорили к обязательным работам

44-летний безработный житель города Гусиноозёрска признан виновным в злостной неуплате алиментов.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов к 60 часам обязательных работ, которые не отбыл. Кроме того, он дважды осуждён за аналогичное деяние.

Общая сумма задолженности по алиментам составила 1,2 млн рублей.

- Суд отменил условное осуждение по ранее вынесенным приговорам и по совокупности приговоров окончательно назначил виновному 9 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура алименты

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