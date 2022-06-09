В Бурятии через суд отремонтируют здание водокачки

В Бурятии чрез суд отремонтируют здание водокачки



В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в сельском поселении «Сулхара» Кижингинского района Бурятии водозаборное сооружение находится в аварийном состоянии, не отвечает требованиям безопасности.



Объект является муниципальной собственностью, однако сельской администрацией не приняты меры по приведению здания в надлежащее техническое состояние.



Через суд администрацию сельского поселения обязали провести ремонт нежилого здания водокачки и систем водоснабжения в нём.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



