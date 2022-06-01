В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов

Опасный сайт выявила прокуратура



Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга Интернета выявила сайт, где в открытом доступе была размещена информация о возможности покупки ядов и ядовитых веществ. На сайте имеются ссылки на предоставляемые услуги и их расценки, в том числе по доставке ядов по всей территории России. Приобрести товары мог любой желающий, в том числе дети.



- Прокуратурой района в интересах неопределённого круга лиц предъявлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещённой и включении её в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда в законную силу не вступило.

