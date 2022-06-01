В Улан-Удэ запретили сайт по продаже ядов

Опасный сайт выявила прокуратура
Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга Интернета выявила сайт, где в открытом доступе была размещена информация о возможности покупки ядов и ядовитых веществ. На сайте имеются ссылки на предоставляемые услуги и их расценки, в том числе по доставке ядов по всей территории России. Приобрести товары мог любой желающий, в том числе дети.
- Прокуратурой района в интересах неопределённого круга лиц предъявлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещённой и включении её в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда в законную силу не вступило.
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Происшествия, Фото:
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