Улан-удэнка, искусанная собакой, добиралась до дома ползком

Улан-удэнка, которую сильно искусала соседская собака, выиграла суд у владелицы животного



Искусанная собакой жительница Улан-Удэ обратилась в суд с иском к владелице животного о возмещении материального ущерб и компенсации морального вреда.



Страшное нападение произошло вечером, когда женщина возвращалась домой. На улице на неё внезапно набросилась соседская собака. Женщина пыталась отбиться от животного, но поскользнулась и упала. Собака же сильно искусала несчастную за ноги.



Чудом женщине удалось отбиться от разъярённого животного. Но самостоятельно идти она не смогла, до дома она буквально ползла.



Добравшись в безопасное место, она вызвала полицию и «скорую». В травмпункте её раны обработали, поставили прививку от бешенства, после чего госпитализировали в больницу.



В первые дни из-за травм ног пострадавшая не могла даже стоять и ходить, передвигалась с помощью коляски.



После выписки из больницы она долгое время проходила амбулаторное лечение. При этом постоянно страдала от болей и чувства стянутости.



На ногах женщины остались крупные шрамы. Так что ей пришлось отказаться от любимых платьев и шорт. Всё время ей теперь приходится носить одежду, скрывающую шрамы на ногах, а также удобную обувь.



Через полгода после нападения она обратилась в клинику, где ей предложили убрать рубцы лазером. Однако процедура дорогая – стоит больше ста тысяч рублей.



Сейчас уже прошло много времени, но до сих пострадавшая мучается от чувства стянутости, а её ноги быстро устают.



Хозяйка собаки должного участия к беде соседки не проявила. Один раз она свозила её в поликлинику, а также оплатила бинты и туалетное ведро. Свою агрессивную собаку владелица всячески защищает. «У нас имеется паспорт ветеринарный, все прививки вовремя проставляются, всегда собака находится под присмотром», - говорится в письменном объяснении.



Свою вину владелица собаки не признаёт. В тот страшный день, заявила женщина, собака сидела в вольере, но устроила подкоп и так выбралась на улицу.



В свою очередь, искусанная горожанка рассказывает, что эта собака и раньше бегала на улице без присмотра. И даже после нападения ничего не изменилось, ворота и сейчас остаются открытыми, говорит пострадавшая.



Суд у владелицы животного пострадавшая выиграла. Советский районный суд частично удовлетворил её требования. С владелицы собаки взыскан материальный ущерб почти 108 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.





