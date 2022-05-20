Массовый падёж скота произошёл в Селенгинском районе
Недалеко от села Средний Убукун в Селенгинском районе Бурятии произошёл массовый падёж скота. Погибли 16 животных.
По предварительным данным, коровы погибли из-за воды, заражённой химикатами.
- В речке Малая Манжа обнаружены химикаты. Выявлено трёхкратное превышение аммиака. На месте работали специалисты минприроды, минсельхоза, Бурприроднадзора, Россельхознадзора, БГСХА, Селенгинского филиала управления ветеринарии, Центра гигиены и эпидемиологии, - сообщается в местной группе «Селенга-инфо. 24/7».
Предположительно, на ближайшем поле работали уроженцы КНР и Узбекистана. Возможно, они и использовали удобрения с большим количеством химикатов.
Для дополнительных сведений специалисты возьмут три пробы анализов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее 18 трупов коров были обнаружены в Курумканском районе. Однако в этом случае животные пали из-за голода. По словам владельца, скот погиб зимой, поскольку у него закончился корм.
В Бурятии заражённая химикатами вода убила коров
Происшествия, Фото:
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