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В Улан-Удэ раскрыли кражу смартфона из кармана куртки

В Улан-Удэ раскрыли кражу смартфона из кармана куртки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор обокрал подростка

Утром 17 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона. 41-летняя женщина сообщила, что накануне неизвестный возле дома обокрал её несовершеннолетнего сына. Вор вытащил телефон из кармана куртки.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела раскрыли кражу по горячим следам. Задержан 23-летний, ранее судимый, нигде не работающий житель Селенгинского района.

- Похищенный телефон изъят и передан законной владелице. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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