В Ангарске ушло в суд дело работниц игорного заведения

Следователи ищут организатора незаконного бизнеса



В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, работавших в подпольном игровом салоне. Они обвиняются по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».



По версии следствия, девушки в возрасте 25, 28 и 30 лет проводили азартные игры с использованием игровых автоматов в здании в 278 квартале Ангарска.



Игорное заведение «накрыли» в августе 2021 года. Следователи СК и сотрудники полиции изъяли около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, более 100 тысяч рублей, а также иностранную валюту.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Сотрудники правоохранительных органов устанавливают организатора проведения азартных игр.

