Следователи ищут организатора незаконного бизнеса
В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, работавших в подпольном игровом салоне. Они обвиняются по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
По версии следствия, девушки в возрасте 25, 28 и 30 лет проводили азартные игры с использованием игровых автоматов в здании в 278 квартале Ангарска.
Игорное заведение «накрыли» в августе 2021 года. Следователи СК и сотрудники полиции изъяли около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, более 100 тысяч рублей, а также иностранную валюту.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают организатора проведения азартных игр.
В Ангарске ушло в суд дело работниц игорного заведения
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