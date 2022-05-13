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В Ангарске ушло в суд дело работниц игорного заведения

В Ангарске ушло в суд дело работниц игорного заведения
Происшествия, 
Следователи ищут организатора незаконного бизнеса

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, работавших в подпольном игровом салоне. Они обвиняются по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По версии следствия, девушки в возрасте 25, 28 и 30 лет проводили азартные игры с использованием игровых автоматов в здании в 278 квартале Ангарска.

Игорное заведение «накрыли» в августе 2021 года. Следователи СК и сотрудники полиции изъяли около 20 игровых автоматов с купюроприёмниками, более 100 тысяч рублей, а также иностранную валюту.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают организатора проведения азартных игр.
игорный бизнес

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