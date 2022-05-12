Огонь подбирался к складу учреждения и жилым домам
Сотрудники пожарной части лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) помогли в борьбе с пожаром в улусе Балта Мухоршибирского района Бурятии.
Пожар произошёл из-за пала сухой травы. Огонь быстро распространялся, подбираясь вплотную к жилым домам и продовольственному складу исправительного учреждения.
- Сотрудники первыми среагировали на сигнал об угрозе возгорания и прибыли на место пожара. После к ним присоединился экипаж пожарной части №81 села Гашей, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Совместными усилиями огонь был ликвидирован, распространения огня не было допущено.
В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения
Происшествия, Фото:
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