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В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения

В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Огонь подбирался к складу учреждения и жилым домам 

Сотрудники пожарной части лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) помогли в борьбе с пожаром в улусе Балта Мухоршибирского района Бурятии.

Пожар произошёл из-за пала сухой травы. Огонь быстро распространялся, подбираясь вплотную к жилым домам и продовольственному складу исправительного учреждения.

- Сотрудники первыми среагировали на сигнал об угрозе возгорания и прибыли на место пожара. После к ним присоединился экипаж пожарной части №81 села Гашей, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Совместными усилиями огонь был ликвидирован, распространения огня не было допущено.
УФСИН пожар

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