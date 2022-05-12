В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения

Происшествия, Фото: УФСИН по Бурятии

Огонь подбирался к складу учреждения и жилым домам



Сотрудники пожарной части лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) помогли в борьбе с пожаром в улусе Балта Мухоршибирского района Бурятии.



Пожар произошёл из-за пала сухой травы. Огонь быстро распространялся, подбираясь вплотную к жилым домам и продовольственному складу исправительного учреждения.



- Сотрудники первыми среагировали на сигнал об угрозе возгорания и прибыли на место пожара. После к ним присоединился экипаж пожарной части №81 села Гашей, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.



Совместными усилиями огонь был ликвидирован, распространения огня не было допущено.

