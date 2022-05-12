В Иркутской области крупный лесной пожар тушит авиация МЧС

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар действует недалеко от села



Сегодня утром вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Братский район Иркутской области для тушения крупного лесного пожара.



Пожар действует с 7 мая в районе села Дубынино. Его площадь на сегодняшний день составляет около одной тысячи га, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Хвойный лес горит в труднодоступной гористой местности, и для ликвидации развивающегося пожара необходимо применение авиации. Вертолёт будет забирать воду из Братского водохранилища.



По состоянию на утро 12 мая в Иркутской области действуют шесть лесных пожаров в четырёх районах на общей площади 2290 га. Больше всего природных пожаров в Братском районе. Там зарегистрировано три пожара. По одному лесному пожару - в Нижнеилимском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.



В тушении лесных пожаров задействованы 162 человека и 58 единиц техники министерства лесного комплекса. Для мониторинга и тушения лесных пожаров применяется 11 воздушных судов.



