Пожар действует недалеко от села
Сегодня утром вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Братский район Иркутской области для тушения крупного лесного пожара.
Пожар действует с 7 мая в районе села Дубынино. Его площадь на сегодняшний день составляет около одной тысячи га, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Хвойный лес горит в труднодоступной гористой местности, и для ликвидации развивающегося пожара необходимо применение авиации. Вертолёт будет забирать воду из Братского водохранилища.
По состоянию на утро 12 мая в Иркутской области действуют шесть лесных пожаров в четырёх районах на общей площади 2290 га. Больше всего природных пожаров в Братском районе. Там зарегистрировано три пожара. По одному лесному пожару - в Нижнеилимском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.
В тушении лесных пожаров задействованы 162 человека и 58 единиц техники министерства лесного комплекса. Для мониторинга и тушения лесных пожаров применяется 11 воздушных судов.
В Иркутской области крупный лесной пожар тушит авиация МЧС
Происшествия, Фото:
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