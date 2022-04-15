 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС

В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии, МВД по Бурятии
Разбойники с топором и ружьём ворвались в помещение, разбив стекло

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух улан-удэнцев, совершивших налёт на АЗС в пригородном Эрхирике. Обвиняемым 23 года и 31 год. Они обвиняются по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применение оружия и незаконным проникновением в помещение», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 14 ноября 2021 года на автозаправке в Эрхирике. Мужчины, вооружившись топором и охотничьим ружьём модели «БМ», приехали к АЗС на микроавтобусе. Выбрав подходящий момент, они ворвались внутрь. Топором разбили стекло в операторское помещение. После проникли в кассовую зону, где напали на кассира и её несовершеннолетнюю сестру.

 
Один из нападавших, угрожая оружием и применяя насилие, заставил девушку и ребёнка лечь на пол. В это время его соучастник обчищал кассу. Там было 8400 рублей. Забрав деньги, разбойники скрылись с места.

Выйти на их след помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС. Камера сняла не только микроавтобус, но и его номер. Так что вскоре мужчин уже задерживали сотрудники управления уголовного розыска, сотрудники районного отдела МВД, а также бойцы ОМОН Росгвардии.

 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Отметим, максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет. 

разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС
В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС
Происшествия, 15.04.2022
Разбойники с топором и ружьём ворвались в помещение, разбив стекло
В Бурятии «чёрный» лесоруб сбежал, бросив напарника
В Бурятии «чёрный» лесоруб сбежал, бросив напарника
Происшествия, 15.04.2022
Лесники окружили мужчин, незаконно вырубивших деревья
Улан-удэнка насобирала восемь килограмм конопли
Улан-удэнка насобирала восемь килограмм конопли
Происшествия, 15.04.2022
Женщина призналась, что собрала коноплю для себя
В Братске пьяный 16-летний подросток на иномарке пытался скрыть от ГИБДД
Происшествия, 15.04.2022
Степень опьянения подростка превышала допустимую более чем в четыре раза
В Бурятии соболей убивали, ломая им лапки
В Бурятии соболей убивали, ломая им лапки
Происшествия, 15.04.2022
Задержаны браконьеры, которые устраивали соболям мучительную смерть
В Бурятии мошенники посягнули на Иволгинский дацан
В Бурятии мошенники посягнули на Иволгинский дацан
Происшествия, 15.04.2022
Аферисты от имени самого известного дацана Бурятии просят деньги
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в столб
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в столб
Происшествия, 15.04.2022
Аварию устроил пьяный мужчина, не имеющий прав
В Улан-Удэ оцепляли вокзал
В Улан-Удэ оцепляли вокзал
Происшествия, 14.04.2022
На месте работали экстренные службы
В приграничном районе Забайкалья нашли тайник с оружием
В приграничном районе Забайкалья нашли тайник с оружием
Происшествия, 14.04.2022
Тайник обустроили в заброшенной насосной станции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^