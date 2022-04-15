В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух улан-удэнцев, совершивших налёт на АЗС в пригородном Эрхирике. Обвиняемым 23 года и 31 год. Они обвиняются по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применение оружия и незаконным проникновением в помещение», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 14 ноября 2021 года на автозаправке в Эрхирике. Мужчины, вооружившись топором и охотничьим ружьём модели «БМ», приехали к АЗС на микроавтобусе. Выбрав подходящий момент, они ворвались внутрь. Топором разбили стекло в операторское помещение. После проникли в кассовую зону, где напали на кассира и её несовершеннолетнюю сестру.
Один из нападавших, угрожая оружием и применяя насилие, заставил девушку и ребёнка лечь на пол. В это время его соучастник обчищал кассу. Там было 8400 рублей. Забрав деньги, разбойники скрылись с места.
Выйти на их след помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС. Камера сняла не только микроавтобус, но и его номер. Так что вскоре мужчин уже задерживали сотрудники управления уголовного розыска, сотрудники районного отдела МВД, а также бойцы ОМОН Росгвардии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Отметим, максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет.