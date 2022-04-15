В Бурятии предстанут перед судом дерзкие налётчики на АЗС







Один из нападавших, угрожая оружием и применяя насилие, заставил девушку и ребёнка лечь на пол. В это время его соучастник обчищал кассу. Там было 8400 рублей. Забрав деньги, разбойники скрылись с места.



Выйти на их след помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС. Камера сняла не только микроавтобус, но и его номер. Так что вскоре мужчин уже задерживали сотрудники управления уголовного розыска, сотрудники районного отдела МВД, а также бойцы ОМОН Росгвардии.









Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Отметим, максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Отметим, максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет.



