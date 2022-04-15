Аферисты от имени самого известного дацана Бурятии просят деньги
14 апреля официальный аккаунт Иволгинского дацана в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской), взломали мошенники.
Аферисты опубликовали пост якобы от имени пресс-секретаря Иволгинского дацана Аллы Намсараевой с просьбой о помощи в сборе денег «на лечение». Была опубликована жалостливая история о том, что родственнице якобы требуется помощь для операции на сердце. «Цена операции – около 470 тысяч рублей. Сейчас тяжёлое финансовое положение, а операцию нужно делать срочно. Если есть возможность помочь или занять денег, будем очень благодарны!» - написали мошенники.
В свою очередь, представители Иволгинского дацана в своём Telegram-канале предупредили подписчиков о взломе той самой страницы.
- Никуда ничего не отправляйте, - говорится в сообщении.
Отметим, на страницу дацана подписаны более 24 тысяч человек. «Ничего святого», - комментируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году псевдолама обманул бурятскую общественницу, выпросив официальное письмо, чтобы просить деньги от имени фонда.
В 2014 году в Бурятии «прославился» фальшивый Дид Хамбо Лама. Мужчина в буддийском одеянии ходил в поисках денег по кабинетам чиновникам, по организациям и требовал бесплатно кормить его в кафе. Удивительно, но многие улан-удэнцы верили ему на слово и давали «пожертвования».
В Бурятии мошенники посягнули на Иволгинский дацан
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