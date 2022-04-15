Прокуратуре пришлось обращаться в суд
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года в городе Закаменск ребёнок упал в трёхметровый колодец заброшенного теплового коллектора. На помощь ему спустился мужчина, но он также оказался в ловушке. Вытащил обоих дежурный караул пожарной части. Ребёнка передали работникам скорой помощи.
Однако даже после несчастного случая власти города не обезопасили это место, выяснила прокуратура.
- Вопреки федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Закаменск не принимает должных мер к ограничению доступа к этому бесхозяйному объекту жилищно-коммунальной сферы, который не эксплуатируется, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района предъявил в суд исковое заявление к администрации городского поселения. Прокурор потребовал закрыть этот опасный коллектор, а также ещё шесть канализационных колодцев в городе. Срок даётся до 1 декабря 2022 года.
Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии после падения ребёнка колодец так и не закрыли
Происшествия, Фото:
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