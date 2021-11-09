В Бурятии ребёнок провалился в глубокий колодец

- Ребёнок был передан работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







Днём 8 ноября в городе Закаменск в колодец заброшенного теплового коллектора упал мальчик. На помощь ему выехал дежурный караул пожарной части.Приехавшие пожарные обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Последний решил сам помочь ребёнку, спустился вниз, но также не смог выбраться. Всё потому, что глубина колодца превышает 3,5 метра.Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине.Специалисты призывают всех, кто стал свидетелем несчастного случая, сообщить об этом по телефону «112». А прежде чем оказывать помощь попавшему в беду, нужно убедиться, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает.