В Бурятии ребёнок провалился в глубокий колодец

Мужчина, полезший его спасать, сам оказался в ловушке
Днём 8 ноября в городе Закаменск в колодец заброшенного теплового коллектора упал мальчик. На помощь ему выехал дежурный караул пожарной части.
Приехавшие пожарные обнаружили на дне коллектора не только мальчика, но и мужчину. Последний решил сам помочь ребёнку, спустился вниз, но также не смог выбраться. Всё потому, что глубина колодца превышает 3,5 метра.
Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине.
- Ребёнок был передан работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты призывают всех, кто стал свидетелем несчастного случая, сообщить об этом по телефону «112». А прежде чем оказывать помощь попавшему в беду, нужно убедиться, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает.
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