Автомобиль вылетел на пешеходную часть и перевернулся
Сегодня утром в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой.
- Информация о ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД в 06.27 часов. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Борсоева, не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За рулём находилась 21-летняя девушка. Пострадавших в результате аварии нет.
Отметим, там, где произошло ДТП, запрещён проезд автомобилей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 апреля в Улан-Удэ на дороге в сторону Истока автомобиль «Тойота Калдина» врезался в отбойник. В аварии пострадали четыре человека.
В центре Улан-Удэ легковушка перевернулась на крышу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ранее был судим
Прокуратура Бурятии вскрыла ряд нарушений в сфере обращения водных биологических ресурсов
Поиски утонувшей идут недалеко от границы с Монголией
Продавец-консультант продавал информацию об абонентах
Причину пожара устанавливают
Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки
Трое нарушителей доставлены в больницу
Квартира оказалась закопчена полностью
Женщина заказала контрабанду по почте
Молодой человек находится в критическом состоянии
Убийца зверски бил жертву топором и молотком
Пострадавших нет
Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий
Ясельная группа, где произошёл инцидент, сейчас закрыта
Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей