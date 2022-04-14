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В центре Улан-Удэ легковушка перевернулась на крышу

В центре Улан-Удэ легковушка перевернулась на крышу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль вылетел на пешеходную часть и перевернулся

Сегодня утром в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой.

- Информация о ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД в 06.27 часов. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Борсоева, не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За рулём находилась 21-летняя девушка. Пострадавших в результате аварии нет.

Отметим, там, где произошло ДТП, запрещён проезд автомобилей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 апреля в Улан-Удэ на дороге в сторону Истока автомобиль «Тойота Калдина» врезался в отбойник. В аварии пострадали четыре человека.

ДТП

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