ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло этой ночью
Сегодня ночью в Улан-Удэ на дороге в сторону Истока автомобиль «Тойота Калдина» врезался в отбойник. Машину сильно смяло.
В результате ДТП пострадали четыре человека – 21-летний водитель и три пассажира (молодые люди 18-20 лет). Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель, как выяснилось, не имеет водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП сразу с четырьмя пострадавшими произошло 3 апреля в Баргузинском районе. Автомобиль ВАЗ-2106 съехал с дороги и опрокинулся. 19-летний водитель скончался в больнице. Четверо пассажиров пострадали, трое из них подростки.
В Улан-Удэ во врезавшемся в отбойник авто пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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