В Бурятии женщина-водитель без прав погибла в ДТП

Накануне, 29 марта, в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погибла 44-летняя женщина, ехавшая за рулём автомобиля «Тойота Карина». В Госавтоинспекции уточнили, что у неё не было водительских прав.
- В 19.30 часов 44-летняя водитель «Тойоты Карина», не имеющая прав управления транспортным средством, следуя со стороны села Иволгинск в направлении Улан-Удэ, совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Установлена, что погибшая не была пристёгнута ремнём безопасности.
Также ещё одно ДТП произошло вчера в Селенгинском районе. На автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в двух километрах от посёлка Новоселенгинск съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Тойота Калдина». 61-летний водитель получил тяжёлые травмы. Сейчас мужчина находится в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Иволгинском районе Бурятии осудили водителя, по вине которого в аварии погибли два человека (в том числе его родной брат). Мужчине назначили восемь лет лишения свободы.