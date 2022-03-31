Пожар произошёл на улице Залесная
Сегодня в Улан-Удэ загорелся дом в частном секторе на улице Залесная.
Сообщение о пожаре поступило в 12.14 часов.
- На месте происшествия работают расчёты пожарно-спасательных частей № 3, 8 и 1. Всего к тушению привлечены 16 человек и 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Конечная. Горел балкон в квартире на 11 этаже.
В Улан-Удэ тушат частный дом
Происшествия, Фото:
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