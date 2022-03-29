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В Бурятии виновник ДТП с двумя погибшими получил срок

В Бурятии виновник ДТП с двумя погибшими получил срок
Происшествия, 
Один из погибших был братом виновника аварии

В Бурятии водитель, по вине которого в ДТП погибли два человека (один был его родным братом), предстал перед судом. Мужчине назначили восемь лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельная авария произошла в Иволгинском районе, недалеко от села Хурамша, в июле 2021 года.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе водительское удостоверение с истёкшим сроком действия, ехал за рулём автомобиля «Тойота» со скоростью около 90 км./час вместе с родным братом, который не был пристёгнут ремнём. Водитель потерял контроль управления, выехал на встречную полосу автодороги, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21074, - сообщили в Иволгинском районном суде.

На месте погибли 61-летний водитель «Жигулей» и 22-летний пассажир «Тойоты Виста».

Суд назначил виновнику ДТП восемь лет лишения свободы. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ДТП смерть

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