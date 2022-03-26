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В Улан-Удэ устранили последствия ночной коммунальной аварии

В Улан-Удэ устранили последствия ночной коммунальной аварии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водоснабжение всем потребителям восстановлено

По информации ЕДДС, в 11:00 заменили участок стальной трубы диаметром 89 мм на полиэтиленовую диаметром 50 мм L-20м методом санации.

Холодное водоснабжение потребителям ул. Гагарина, 54 и Гольдсобеля, 4 восстановлено.

Как сообщал «Байкал-Daily», коммунальная авария случилась сегодня ночью.  К утру в большинстве домов, попавших под отключение, холодная вода появилась. 
коммунальная авария

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