Водоснабжение всем потребителям восстановлено
По информации ЕДДС, в 11:00 заменили участок стальной трубы диаметром 89 мм на полиэтиленовую диаметром 50 мм L-20м методом санации.
Холодное водоснабжение потребителям ул. Гагарина, 54 и Гольдсобеля, 4 восстановлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», коммунальная авария случилась сегодня ночью. К утру в большинстве домов, попавших под отключение, холодная вода появилась.
В Улан-Удэ устранили последствия ночной коммунальной аварии
Происшествия, Фото:
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