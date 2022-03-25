В Бурятии сжигание травы привело к крупному пожару





















23 марта в местности Шара-Яматы Хоринского района Бурятии произошло загорание сухой травы на площади около 60 га. Существовала угроза распространения огня на ближайший населённый пункт Верхние Тальцы.- Благодаря бдительности и оперативной реакции главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества Сергея Кукушкина во взаимодействии с главой поселения «Верхнеталецкое» Юрием Филипповым угроза перехода пожара ликвидирована. Виновниками загорания оказались двое жителей села Верхние Тальцы. Они решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. Они сознались в содеянном, принимали активное участие в ликвидации возникшей угрозы, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.На мужчин возбуждено административное производство, ответственность которых предусмотрена по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.