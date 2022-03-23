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В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына

В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына
Происшествия,  Фото:ориентировка СУ СКР по Бурятии
По данным следствия, разыскиваемый мужчина снимал квартиру в Улан-Удэ

В Бурятии ищут жителя Забайкальского края Сергея Рязанова 1974 года рождения, на которого возбудили уголовное дело после похищения сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

- По данным следствия, 20 декабря 2020 года подозреваемый мужчина, прибыв в Красноярск, у бывшей супруги похитил их восьмилетнего ребёнка. Сын в соответствии с решением суда после развода родителей проживал с матерью. После этого мужчина отвёз мальчика к себе домой в Читу, где оставался с ним в течение некоторое времени. По заявлению матери следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое позже направлено для производства предварительного расследования в Бурятию. Так как установлено, что в марте 2021 года отец перевёз ребёнка в Улан-Удэ, где проживал в арендованной квартире. С этого времени сведения о местонахождении и состоянии ребенка неизвестны, - говорится в сообщении следственного управления.

Следователи просят всех улан-удэнцев, например, тех, кто сдавал квартиру этому мужчине, обратиться в органы. Нужно позвонить по телефонам: 02 (102) (полиция), 8 924 772-12-28 (дежурный следственного управления), 8 950 38 88 400 (первый отдел по расследованию особо важных дел), либо сообщить имеющуюся информацию в следственное управление по адресу: Улан-Удэ ул. Коммунистическая, 25 а.

Рязанов в связи с расследованием уголовного дела объявлен в розыск. Однако, если он добровольно вернёт ребёнка, уголовное преследование в отношении него в данной части подлежит прекращению.

похищение человека

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