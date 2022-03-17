В Бурятии в погоне за заработком вальщик незаконно рубил лиственницы

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

На мужчину возбудили уголовное дело



26 февраля в полицию в Еравнинском районе Бурятии поступило заявление от работника республиканского агентства лесного хозяйства. В лесу Сантыринского участкового лесничества была обнаружена незаконная рубка более 50 кубометров лиственницы. Ущерб оценён на сумму около 270 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



На лесоучасток выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что деревья уничтожил 58-летний местный житель, работающий вальщиком. Мужчина специально спилил находящиеся рядом с лесоделяной неклейменые деревья. Так он хотел увеличить свою зарплату, которая зависит от объёмов выработки.



Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался.



С места происшествия изъяты вырубленные деревья, трактор и бензопила. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

