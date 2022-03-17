 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Бурятии в погоне за заработком вальщик незаконно рубил лиственницы

В Бурятии в погоне за заработком вальщик незаконно рубил лиственницы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
На мужчину возбудили уголовное дело

26 февраля в полицию в Еравнинском районе Бурятии поступило заявление от работника республиканского агентства лесного хозяйства. В лесу Сантыринского участкового лесничества была обнаружена незаконная рубка более 50 кубометров лиственницы. Ущерб оценён на сумму около 270 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

На лесоучасток выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что деревья уничтожил 58-летний местный житель, работающий вальщиком. Мужчина специально спилил находящиеся рядом с лесоделяной неклейменые деревья. Так он хотел увеличить свою зарплату, которая зависит от объёмов выработки.

Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался.

С места происшествия изъяты вырубленные деревья, трактор и бензопила. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
незаконная рубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителя Бурятии нашли спрятанный мешок конопли
У жителя Бурятии нашли спрятанный мешок конопли
Происшествия, 17.03.2022
Мужчина спрятал наркотики в ограде
В Улан-Удэ возникла угроза обрушения береговой линии
В Улан-Удэ возникла угроза обрушения береговой линии
Происшествия, 17.03.2022
На протоке Степная объявлен режим повышенной готовности
Супруги-наркодилеры из Ангарска получили более 17 лет на двоих
Супруги-наркодилеры из Ангарска получили более 17 лет на двоих
Происшествия, 17.03.2022
Муж отправился в колонию строгого режима, его супруга – в колонию общего режима
В Улан-Удэ вновь перекрыли ледовую переправу
В Улан-Удэ вновь перекрыли ледовую переправу
Происшествия, 17.03.2022
Неизвестные убрали установленные ранее блоки
В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного
В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного
Происшествия, 17.03.2022
У Евгения Белобородова остались жена и дочь
В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»
В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»
Происшествия, 17.03.2022
«Чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками
В Бурятии подросток украл колёса из подвальной кладовки
В Бурятии подросток украл колёса из подвальной кладовки
Происшествия, 17.03.2022
Дверь, ведущую в подвал с кладовками, жильцы многоквартирного дома не закрывали
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 17.03.2022
Простой произошёл из-за схода трамвая с рельсов 
В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине
В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине
Происшествия, 16.03.2022
У погибшего Батора Цыденова остались жена и трое детей  
Талые воды топят два села в Бурятии
Талые воды топят два села в Бурятии
Происшествия, 16.03.2022
Из-за этого ограничили движение большегрузов по мосту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^