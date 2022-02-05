В селе в Бурятии сгорела крыша бани

Вчера вечером в селе Турка Прибайкальского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда государственной пожарной службы горела кровля надворного строения.На ликвидацию открытого горения потребовалось около семи минут. В результате пожара сгорела крыша бани на площади 16 квадратных метров.Вероятно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

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