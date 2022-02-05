В селе в Бурятии сгорела крыша бани

Огонь потушили за несколько минут
Вчера вечером в селе Турка Прибайкальского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда государственной пожарной службы горела кровля надворного строения.
На ликвидацию открытого горения потребовалось около семи минут. В результате пожара сгорела крыша бани на площади 16 квадратных метров.
Вероятно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь потушили за несколько минут
От огня пострадали две квартиры
Машина советских времён способна долгое время в суровых условиях
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Пострадавших нет
Один из них сгорел дотла
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу
Тело нашли спустя два дня
Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче
По прогнозу, вода скоро выйдет на пойму