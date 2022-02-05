 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В селе в Бурятии сгорела крыша бани

В селе в Бурятии сгорела крыша бани
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Огонь потушили за несколько минут

Вчера вечером в селе Турка Прибайкальского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда государственной пожарной службы горела кровля надворного строения.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около семи минут. В результате пожара сгорела крыша бани на площади 16 квадратных метров.

Вероятно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии сгорела крыша бани
В селе в Бурятии сгорела крыша бани
Происшествия, 05.02.2022
Огонь потушили за несколько минут
В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину
В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину
Происшествия, 05.02.2022
Машина советских времён способна долгое время в суровых условиях
В нацпарке Бурятии задержали мужчину с разделанной тушей
В нацпарке Бурятии задержали мужчину с разделанной тушей
Происшествия, 04.02.2022
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Происшествия, 04.02.2022
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Происшествия, 04.02.2022
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.02.2022
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
Происшествия, 04.02.2022
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Два автомобиля горели в Бурятии
Два автомобиля горели в Бурятии
Происшествия, 04.02.2022
Один из них сгорел дотла 
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
Происшествия, 04.02.2022
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника
Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника
Происшествия, 04.02.2022
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Происшествия, 04.02.2022
Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^