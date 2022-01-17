В Забайкалье автомобилист сбежал с места ДТП с поездом

В Могочинском районе произошло столкновение грузового поезда и легковушки
Вечером 16 января на регулируемом железнодорожном переезде станции Сбега в Забайкальском крае произошло столкновение легкового автомобиля и грузового поезда. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Водитель самостоятельно покинул автомобиль и скрылся с места происшествия.
По предварительной информации, схода подвижного состава нет, повреждён локомотив, устройства сигнализации, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
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Происшествия, Фото:
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