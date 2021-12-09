В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире

- К тушению привлекались 20 пожарных и четыре единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Пожарные спасли 15 человек, в том числе пятерых детей и двух граждан с ограниченными возможностями здоровья.







Предварительная причина пожара – поджог.









Ночью 9 декабря в Улан-Удэ произошло два пожара, один из которых оказался смертельным. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В доме на улице Революции 1905 года загорелась квартира.Приехавшие пожарные эвакуировали трёх человек. Очаг ликвидирован на площади 5 квадратных метров.В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 58-летнего мужчины.Часом ранее произошёл пожар в двухэтажном кирпичном доме по улице Буйко. На первом и втором этажах было плотное задымление.Чуть больше 20 минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать пламя. В результате пожара выгорело перекрытие в коридоре между первым и вторым этажом на общей площади 6 кв. м., также закопчены стены коридора.