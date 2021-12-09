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В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире

В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ещё на одном пожаре спасли 15 человек

Ночью 9 декабря в Улан-Удэ произошло два пожара, один из которых оказался смертельным. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В доме на улице Революции 1905 года загорелась квартира.

Приехавшие пожарные эвакуировали трёх человек. Очаг ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

- К тушению привлекались 20 пожарных и четыре единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Часом ранее произошёл пожар в двухэтажном кирпичном доме по улице Буйко. На первом и втором этажах было плотное задымление.

Пожарные спасли 15 человек, в том числе пятерых детей и двух граждан с ограниченными возможностями здоровья.


Чуть больше 20 минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать пламя. В результате пожара выгорело перекрытие в коридоре между первым и вторым этажом на общей площади 6 кв. м., также закопчены стены коридора.

Предварительная причина пожара – поджог.


пожар смерть Поджог

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