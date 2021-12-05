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В Иркутской области мужчине помогли транспортировать сломанное авто

В Иркутской области мужчине помогли транспортировать сломанное авто
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог

Накануне, 4 декабря, вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поступило сообщение от жителя Иркутска с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что направлялся в одно из сёл Заларинского района, но в результате ДТП у него повредился радиатор и вытек весь антифриз. Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог, кроме того, поломка не давала возможности завести автомобиль, чтобы согреться.

Прибывший экипаж дорожно-патрульной службы принял решение отбуксировать неисправную машину до ближайшего населённого пункта к месту ремонта.

Иркутянин поблагодарил сотрудников ГИБДД за неравнодушие и помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
ДПС помощь

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