В Иркутской области мужчине помогли транспортировать сломанное авто

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог



Накануне, 4 декабря, вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поступило сообщение от жителя Иркутска с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что направлялся в одно из сёл Заларинского района, но в результате ДТП у него повредился радиатор и вытек весь антифриз. Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог, кроме того, поломка не давала возможности завести автомобиль, чтобы согреться.



Прибывший экипаж дорожно-патрульной службы принял решение отбуксировать неисправную машину до ближайшего населённого пункта к месту ремонта.



Иркутянин поблагодарил сотрудников ГИБДД за неравнодушие и помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

