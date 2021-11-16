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В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии

В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек не приходил в военкомат по повесткам

С марта 2019 года улан-удэнец состоит на воинском учёте в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов. Молодой человек признан годным для прохождения воинской службы.

Парень настойчиво игнорировал призывы прийти в военкомат. Ему отправляли повестки на явку 28 октября, 7 и 18 декабря. На весенний призыв он тоже не явился.

В итоге всё обернулось судебным разбирательством. Суд квалифицировал действия улан-удэнца по ч.1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу», следует из судебных материалов.

Советский районный суд назначили молодому человеку штраф в размере 15 тысяч рублей.
уклонение от прохождения военной службы

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