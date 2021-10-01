В Улан-Удэ ищут очевидцев крупной аварии с четырьмя автомобилями

В салоне находились четыре человека – сама Мария, её несовершеннолетний ребёнок и двое пассажиров. Все они, помимо шока и стресса, получили ушибы, гематомы и ссадины.



Ребёнка, двух человек из «Хонды», водителя Toyota Corolla и сидевшего в салоне Toyota Allex пожилого мужчину увезли в больницу. Помимо «скорой», на улицу Забайкальская приехали ГИБДД и спасатели.











Всех, кто был на месте происшествия 25 сентября, и у кого есть видео с регистратора, просят позвонить по номеру 311-555.









Жительница Улан-Удэ ищет очевидцев крупного ДТП, произошедшего днём 25 сентября на улице Забайкальская, в 105-м микрорайоне.Две иномарки – Toyota Allex и Toyota Corolla – следовавшие в сторону центра города, разом влетели в машину Honda Capa, за рулём которой сидела улан-удэнка Мария. Автомобили одновременно выехали на встречную полосу.- После столкновения с одной из них мою машину отбросило на ехавший позади «КамАЗ» с водой. Машина ударилась о него задним бампером, а потом отлетела, развернулась и врезалась ещё раз уже боком, - рассказала горожанка.Трое водителей – «Хонды», КамАЗа и Toyota Allex – остались на месте аварии. По словам Марии, её машина восстановлению уже не подлежит. Девушка ищет очевидцев ДТП, поскольку необходимо установить виновников.- По системе «Безопасный город», к сожалению, работают только те камеры видеонаблюдения, которые установили перед железнодорожным переездом в «сотых». Ещё одна – возле расположенного фруктового киоска – в тот день не функционировала, - рассказала она.Мария отметила, что, судя по всему, спровоцировал аварию мужчина, управлявший Toyota Corolla, уроженец КНДР.