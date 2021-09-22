Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве
В Улан-Удэ МУП «Водоканал» обманули почти на 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Между МУП «Водоканал» и юридическим лицом был заключен договор на выполнение работ по обезвреживанию осадка сточных вод очистных сооружений и по их последующему вывозу на площадку временного накопления отходов в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды. Исполнитель составил акт выполненных работ, который был представлен заказчику. Предприятие выплатило по контракту 294 820 рублей.
Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, фактически договор не исполнен. На площадку временного накопления отходов осадок сточных вод не вывезен.
В отношении руководителя юридического лица – недобросовестного исполнителя работ – возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.
В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»
Происшествия, Фото:
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