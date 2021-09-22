 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве

В Улан-Удэ МУП «Водоканал» обманули почти на 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Между МУП «Водоканал» и юридическим лицом был заключен договор на выполнение работ по обезвреживанию осадка сточных вод очистных сооружений и по их последующему вывозу на площадку временного накопления отходов в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды. Исполнитель составил акт выполненных работ, который был представлен заказчику. Предприятие выплатило по контракту 294 820 рублей.

Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, фактически договор не исполнен. На площадку временного накопления отходов осадок сточных вод не вывезен.

В отношении руководителя юридического лица – недобросовестного исполнителя работ – возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

мошенничество Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Происшествия, 22.09.2021
Супруги обещали оказать помощь в получении кредитов
Жительница Бурятии убила сожителя
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, 21.09.2021
Женщина заявила, что оборонялась от агрессивного мужчины
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
Происшествия, 21.09.2021
Мальчики самовольно воспользовались чужой лодкой и попали в беду
В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай
В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай
Происшествия, 21.09.2021
Теперь автомобилисту придётся менять помятые двери на машине
Улан-удэнка обокрала задремавшую на лавочке пенсионерку
Улан-удэнка обокрала задремавшую на лавочке пенсионерку
Происшествия, 21.09.2021
В одном из пакетов лежал кошелёк с деньгами
В Бурятии поджигатели спалили сеновал
В Бурятии поджигатели спалили сеновал
Происшествия, 21.09.2021
Пожар произошёл в Петропавловке
Житель Бурятии украл велосипед возле кафе
Житель Бурятии украл велосипед возле кафе
Происшествия, 21.09.2021
Велосипед вернули росгвардейцы
В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
Происшествия, 21.09.2021
Мужчины шли по полю с наркотиками в пакете
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Происшествия, 21.09.2021
Мужчина оказал неповиновение полицейскому

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^