В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве



В Улан-Удэ МУП «Водоканал» обманули почти на 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Между МУП «Водоканал» и юридическим лицом был заключен договор на выполнение работ по обезвреживанию осадка сточных вод очистных сооружений и по их последующему вывозу на площадку временного накопления отходов в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды. Исполнитель составил акт выполненных работ, который был представлен заказчику. Предприятие выплатило по контракту 294 820 рублей.



Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, фактически договор не исполнен. На площадку временного накопления отходов осадок сточных вод не вывезен.



В отношении руководителя юридического лица – недобросовестного исполнителя работ – возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.



