Смертельная авария произошла на севере республики
Накануне, 21 сентября, на севере Бурятии днём произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Северо-Байкальском районе 60-летний водитель грузового автомобиля «УАЗ 39095» ехал со стороны посёлка Куморы в направлении Нового Уояна. Не доехав 13 км до посёлка, грузовик попал в ДТП. Он съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате аварии погибла 53-летняя женщина. Она скончалась на месте.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 сентября страшное ДТП произошло в Заиграевском районе. Мотоцикл буквально взорвался, в результате чего заживо сгорел его водитель.
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка грузовика
Происшествия, Фото:
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