 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

В Бурятии в ДТП погибла пассажирка грузовика

В Бурятии в ДТП погибла пассажирка грузовика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Смертельная авария произошла на севере республики

Накануне, 21 сентября, на севере Бурятии днём произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Северо-Байкальском районе 60-летний водитель грузового автомобиля «УАЗ 39095» ехал со стороны посёлка Куморы в направлении Нового Уояна. Не доехав 13 км до посёлка, грузовик попал в ДТП. Он съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате аварии погибла 53-летняя женщина. Она скончалась на месте.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 сентября страшное ДТП произошло в Заиграевском районе. Мотоцикл буквально взорвался, в результате чего заживо сгорел его водитель.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Происшествия, 22.09.2021
Супруги обещали оказать помощь в получении кредитов
Жительница Бурятии убила сожителя
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, 21.09.2021
Женщина заявила, что оборонялась от агрессивного мужчины
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
Происшествия, 21.09.2021
Мальчики самовольно воспользовались чужой лодкой и попали в беду
В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай
В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай
Происшествия, 21.09.2021
Теперь автомобилисту придётся менять помятые двери на машине
Улан-удэнка обокрала задремавшую на лавочке пенсионерку
Улан-удэнка обокрала задремавшую на лавочке пенсионерку
Происшествия, 21.09.2021
В одном из пакетов лежал кошелёк с деньгами
В Бурятии поджигатели спалили сеновал
В Бурятии поджигатели спалили сеновал
Происшествия, 21.09.2021
Пожар произошёл в Петропавловке
Житель Бурятии украл велосипед возле кафе
Житель Бурятии украл велосипед возле кафе
Происшествия, 21.09.2021
Велосипед вернули росгвардейцы
В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
Происшествия, 21.09.2021
Мужчины шли по полю с наркотиками в пакете
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Происшествия, 21.09.2021
Мужчина оказал неповиновение полицейскому

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^