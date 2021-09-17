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В Улан-Удэ вор испугался наказания и вернул украденное

В Улан-Удэ вор испугался наказания и вернул украденное
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Парень обокрал отдыхающих студентов

12 сентября в полицию поступило сообщение о краже имущества на базе отдыха на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Полицейские выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Выяснилось, что ночью неизвестный украл вещи у отдыхавших на базе студентов. Вор вынул наушники и банковскую карту из рюкзака спящей 20-летней девушки и забрал с тумбочки её телефон. Кроме того, он прихватил зарядное устройство и наушники 18-летнего парня. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей.

Молодые люди сразу же обратились в полицию. А на следующий день вывели на чистую воду вора. В преступлении они заподозрили одного из участников компании – приятеля своего однокурсника, поспешно покинувшего ночью базу.

Его предупредили, что написали заявление в полицию. Побоявшись уголовного преследования, 19-летний горожанин добровольно отдал чужие вещи.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
кража

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