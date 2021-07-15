На место трагедии выехала заместитель прокурора Бурятии
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого в Прибайкальском районе после убийства годовалого ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 14 июля обнаружили тело малыша со множеством ножевых ранений.
По данным следствия, жительница села Ильинка привезла своего ребёнка его в дом к своей матери. Она просила присмотреть за малышом и отправилась по своим делам. Вечером она вернулась, покормила, умыла малыша. Её мать и сожитель были пьяны, но женщина всё же оставила ребёнка и отлучилась. Через полтора часа поступило сообщение об убийстве ребёнка.
Проверяется причастность к убийству 45-летней бабушки или её 36-летнего ранее судимого сожителя. Также проверяется версия о причастности других жителей деревни, которые могли свободно зайти в дом и убить ребёнка.
В район выехал и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров. Работает в Ильинке и заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова. На месте проведено рабочее совещание, заслушаны доклады следователей, следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции. Составлены планы следственно-оперативных действий.
- В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях выявления причин и условий, повлекших совершение в отношении малолетнего особо тяжкого преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование дела об убийстве малыша
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