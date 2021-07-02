Подозреваемый в убийстве на допросе отказался давать показания
35-летнему жителю посёлка Новокручининский Читинского района Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, 30 июня около 18 часов в посёлке Новокручининский пьяный обвиняемый из личной неприязни убил 62-летнего мужчину.
Между мужчинами произошёл конфликт. Вооружившись дома ножом, обвиняемый вызвал потерпевшего на улицу. Затем не менее десяти раз ударил его ножом, убив на месте.
Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. При допросе он отказался от дачи показаний.
- Сегодня суд Читинского района удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учёл представленные следствием доводы о том, что обвиняемый может скрыться, либо продолжит заниматься преступной деятельностью, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Забайкальскому краю.
Ранее обвиняемый был судим за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Забайкалец убил приятеля десятью ударами ножа
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей республики просят соблюдать пожарную безопасность
Мужчина хранил дома марихуану
Подозреваемый в убийстве на допросе отказался давать показания
Мужчины подрались по дороге за выпивкой
Девушка пробудет под арестом не менее двух месяцев
Один из аферистов надевал форму полицейского и представлялся сотрудником ГИБДД
В нескольких районах зафиксированы подтопления после сильных дождей
Наркосбытчицу из Бурятии задержали в результате масштабной операции
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Мужчину и женщину задержали по дороге к месту сбыта наркотиков
Виновник автоаварии был пьян
Пять человек погибли
На улице Бабушкина автомобилисты пробивают колёса
Предприимчивый 14-летний подросток провернул кражу
Мальчика обнаружили охотники