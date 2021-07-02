Забайкалец убил приятеля десятью ударами ножа

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Подозреваемый в убийстве на допросе отказался давать показания



35-летнему жителю посёлка Новокручининский Читинского района Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве.



По данным следствия, 30 июня около 18 часов в посёлке Новокручининский пьяный обвиняемый из личной неприязни убил 62-летнего мужчину.



Между мужчинами произошёл конфликт. Вооружившись дома ножом, обвиняемый вызвал потерпевшего на улицу. Затем не менее десяти раз ударил его ножом, убив на месте.



Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. При допросе он отказался от дачи показаний.



- Сегодня суд Читинского района удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учёл представленные следствием доводы о том, что обвиняемый может скрыться, либо продолжит заниматься преступной деятельностью, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Забайкальскому краю.



Ранее обвиняемый был судим за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

