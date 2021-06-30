Неудачно пытался замаскироваться 17-летний вор
В торговой точке в селе Усть-Баргузин в Бурятии сработала охранная сигнализация. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники обнаружили следы проникновения – разбитое окно, рядом с ним лежала лопата, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники перекрыли все возможные пути отхода нарушителя и приступили к отработке прилегающей территории.
Во дворе магазина в траве росгвардейцы обнаружили прятавшегося там молодого человека. Рядом лежали несколько украденных блоков сигарет и деньги.
Задержанным оказался 17-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Украденное возвращено владельцу магазина. По данному факту ведётся следствие.
В Бурятии вор пытался спрятаться в траве
Происшествия, Фото:
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