В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи









В результате пожара уничтожены сарай, летняя кухня, баня, крыша и восточная стена дома на общей площади 96 кв. м. Также обрушилось потолочное перекрытие пристроя на площади 24 кв. м.

































Утром 21 июня в пригородном селе Нурселение Иволгинского района Бурятии произошёл крупный пожар.- На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, крыша и восточная стена дома. Быстрому распространению пламени способствовали сильные порывы ветра, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В доме жила многодетная семья.- Семья из двух взрослых и трех детей, которые проживали в сгоревшем доме, будут переселены к родственникам в село Кокорино Иволгинского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание лампы накаливания внутри сарая.