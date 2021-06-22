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В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи

В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Крупный пожар произошёл в Нурселении

Утром 21 июня в пригородном селе Нурселение Иволгинского района Бурятии произошёл крупный пожар.

- На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, крыша и восточная стена дома. Быстрому распространению пламени способствовали сильные порывы ветра, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 

В результате пожара уничтожены сарай, летняя кухня, баня, крыша и восточная стена дома на общей площади 96 кв. м. Также обрушилось потолочное перекрытие пристроя на площади 24 кв. м.



В доме жила многодетная семья.

- Семья из двух взрослых и трех детей, которые проживали в сгоревшем доме, будут переселены к родственникам в село Кокорино Иволгинского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание лампы накаливания внутри сарая.









пожар
 
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