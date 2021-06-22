Родители отлучились на полчаса, а не на несколько минут, как утверждали
В Иркутской области инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол в отношении 41-летней женщины, оставившей годовалого ребенка одного в салоне автомобиля в жаркую погоду.
Как сообщал «Байкал-Dailу», об инциденте стало известно благодаря случайной прохожей, которая увидела младенца одного в запертой машине. Видео, которое она сняла, появилось в паблике «Сводка 38». На записи запечатлено, что грудной ребёнок надрывается от плача. На улице в тот день стояла 25-градусная жара.
Родители мальчика были вызваны в отдел полиции, для дачи объяснений, однако какие-либо документы подписывать не стали. На период разбирательства инспектор ПДН вынёс материи ребенка официальное предостережение «О недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».
По версии родителей, их отсутствие длилось всего несколько минут и не могло причинить угрозу ребёнку.
- Между тем, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что при температуре около 25 градусов, мальчик пробыл в авто не менее получаса. В связи с этим, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В присутствии понятых женщине выдали повестку о рассмотрении этого протокола комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заседание состоится 1 июля.
В Иркутске составили протокол на мать, оставившую младенца на жаре в машине
Происшествия, Фото:
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