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В Иркутске мать оставила младенца в машине в жару

В Иркутске мать оставила младенца в машине в жару
Происшествия,  Фото:Сводка 38
Полиция проводит проверку инцидента

В Иркутске инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в причинах и обстоятельствах инцидента с оставленным в машине младенцем.

Видео появилось в паблике «Сводка 38». Иркутянка сняла, как возле ЖК «Союз» в запертой машине надрывается от плача грудной ребёнок. ИА «Иркутск онлайн» уточняет, что на улице в этот день стояла жара +26 градусов.

Полиция вызвала в отдел родителей мальчика.

- Они дали устные пояснения по ситуации, отказавшись подписывать какие-либо документы, ссылаясь на нормы конституционного права, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инспектор ПДН в отношении матери ребёнка вынес официальное предостережение «О недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».

Её супруг заявил, что жена оставила младенца в запертой машине из-за внезапно возникших обстоятельствам всего на несколько минут.

- Сейчас эта информация проверяется. Если полиция выяснит, что малолетний находился в авто гораздо более длительный период времени, в отношении родителей будут приняты меры в рамках административного законодательства, - пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.

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