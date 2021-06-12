В Иркутске мать оставила младенца в машине в жару

Происшествия, Фото: Сводка 38

Полиция проводит проверку инцидента



В Иркутске инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в причинах и обстоятельствах инцидента с оставленным в машине младенцем.



Видео появилось в паблике «Сводка 38». Иркутянка сняла, как возле ЖК «Союз» в запертой машине надрывается от плача грудной ребёнок. ИА «Иркутск онлайн» уточняет, что на улице в этот день стояла жара +26 градусов.



Полиция вызвала в отдел родителей мальчика.



- Они дали устные пояснения по ситуации, отказавшись подписывать какие-либо документы, ссылаясь на нормы конституционного права, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инспектор ПДН в отношении матери ребёнка вынес официальное предостережение «О недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».



Её супруг заявил, что жена оставила младенца в запертой машине из-за внезапно возникших обстоятельствам всего на несколько минут.



- Сейчас эта информация проверяется. Если полиция выяснит, что малолетний находился в авто гораздо более длительный период времени, в отношении родителей будут приняты меры в рамках административного законодательства, - пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.



