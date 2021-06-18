В Улан-Удэ вакуумка врезалась в пикап

















Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера ночью в Селенгинском районе Бурятии



Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера ночью в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП . 17-летний подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов, одного насмерть, и скрылся.

Накануне, 17 июня, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП с участием вакуумки. Всё случилось около 16.30 часов напротив АЗС «БРК».Водитель Mitsubishi Fuso (той самой вакуумки) врезался в ехавший впереди пикап Mitsubishi. Столкновение произошло перед пешеходным переходом.За рулём пикапа находился пенсионер из Джидинского района, а в салоне ехали его пожилая супруга и внуки. К счастью, никто из них не пострадал.Между участниками аварии завязался спор о том, кто виноват. Водитель большегруза свою вину сперва не признавал. Он утверждал, что водитель пикапа якобы перестроился на его полосу, из-за чего он не смог вовремя остановиться. Однако момент аварии сняла камера, после просмотра видео всё стало очевидно. Так что водитель вакуумки всё же признал свою вину.